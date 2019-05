Accompagnateur (trice) d'enfants, de jeunes et d'adultes handicapés (Emploi d'été)

L’accompagnateur accompagne les personnes handicapées recevant des services de l’organisme dans le but d’offrir des répits aux parents. Il voit à la planification, à l’organisation d’activités de loisirs et à la sécurité de jeunes âgés d’un an à trente ans qu’ils accompagnent. Il est amené à se déplacer dans les domiciles de nos membres pour y effectuer des répits.

Tâches principales

-Accompagner les personnes handicapées dans des activités de la vie quotidienne à la maison ou à l’extérieur (loisirs, alimentation et soins personnels) ;

-Animer des activités de loisirs (jeux, bricolage, musique et baignade) ;

-Confirmer aux parents leur présence au répit ;

-Échanger avec les parents sur les besoins de leur enfant et leurs attentes lors du répit ;

-Voir à l’hygiène, à la santé et à la sécurité de la personne handicapée accompagnée.

-Participer aux réunions d’accompagnateurs et à des événements spéciaux organisés par l’organisme.

Exigences requises

-Diplôme d’études collégiales en cours (deux années complétées) ou terminé dans un domaine de l’intervention.

ET/OU

-Expérience professionnelle pertinente en lien avec l’emploi de 3 mois ou avoir effectué un stage ou du bénévolat dans un organisme reconnu auprès de jeune ayant un handicap : déficience physique, déficience intellectuelle, trisomie, trouble du spectre de l’autisme, etc.

-Avoir une capacité d’écoute et le souci du bien-être des personnes handicapées.

-Sens de la planification du travail à faire et de l’organisation.

-Être en mesure de se déplacer sur l’île de Montréal par ses propres moyens (transport en commun, voiture, etc.).

-Posséder une certification en premiers soins à jour est un atout.

- Être bilingue. Parler couramment le français et avoir un anglais fonctionnel.

Lieu de travail

-Les membres qui bénéficient du programme répit dépannage habitent l’île de Montréal.

Horaire de travail

- Sur appel, l’accompagnateur peut être appelé à travailler de jour, de soir et de fin de semaine.

-L’accompagnateur doit être en mesure de réaliser un répit en soirée (lundi au vendredi) et deux répits pendant la fin de semaine.

- Les répits sont d’une durée de 3h45.